Wandelende leerlingen Udens College halen ruim 35 mille op voor Prinses Máxima Centrum, in de strijd tegen kanker

De vette cheque werd vrijdagmiddag overhandigd op een locatie op een kilometer afstand van het ziekenhuis, omdat drukte bij het Prinses Máxima Centrum niet wenselijk is. De leerlingen en hun begeleiders liepen van Texel naar Utrecht, met een boottochtje naar Den Helder inbegrepen. Toch 150 kilometer in totaal. Het lukte ze in Hilversum ook bij 3FM in de uitzending te komen. Ook in en rond Uden wandelden andere leerlingen nog om extra geld in het laatje te brengen.

De opbrengst van de sponsortocht overtreft alle verwachtingen, aldus mede-begeleider en docent Patrick van Lierop. ,,Het is gigantisch veel, uniek. Ook veel scholen in de omgeving hebben daaraan bijgedragen, want die hebben ons ook graag gesponsord: die vonden het een fantastisch initiatief.” De wandeltocht verliep prima, mede door de trainingen vooraf. ,,Maar we zijn tot het gaatje gegaan, want het was natuurlijk wel een heel eind. Vleugels kregen we deze vrijdag wel, omdat vrienden en familie van Siem meeliepen het laatste stuk, en ook ouders van leerlingen. We waren met zestig, zeventig man totaal.”

Siem werd behandeld in Utrecht

Het Prinses Máxima Centrum is de locatie waar oud-leerling Siem van den Broek, afkomstig uit Zeeland, aan kanker is behandeld. Toen hij na het Udens College ging studeren, werd hij door het noodlot getroffen. Hij worstelde een jaar lang met de ziekte, maar helaas overleefde hij het niet en mocht maar 18 jaar worden. Techniekdocent Van Lierop was er heel erg door geraakt, hij gaf jarenlang les aan Siem. ,,En niet alleen ik, iedereen op onze school”, gaf hij aan.

In 2019 namen vmbo-leerlingen van het Udens College odeel aan de Alpe D’Huzes, ook om geld op te halen tegen kanker. Door de coronacrisis kwam er de klad in om er een jaarlijks terugkerend fenomeen van te maken, tot grote teleurstelling van de docenten van het Udens College.

Volgend jaar weer een actie voor het goede doel? ,,Gaan we bekijken, wie weet. Maar dit was heel mooi”, zegt Van Lierop vanuit de bus terug naar Brabant.

