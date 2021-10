Wandeling over de Vlagheide gaat ook langs toekomstige zonnevelden

Volledig scherm Koeien grazend in het glooiend landschap van de voormalige vuilstort. © Van Assendelft Fotografie Vanaf de top van de oude vuilstort De Vlagheide in Eerde kun je zo ver kijken dat je het Provinciehuis in Den Bosch kunt zien, de kerktorens van Eerde en Sint-Oedenrode en de industriegebieden van Veghel. En niet alleen het uitzicht is bijzonder, ook het glooiende landschap met grote aaneengesloten graslanden met grazende koeien en schapen en de naastgelegen bossen zijn adembenemend, vindt Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen. Met de jaarlijkse herfstwandeling die de groep aanstaande zondag 24 oktober houdt, wil ze vooral deze kwaliteiten van de voormalige vuilstort benadrukken. ,,Het zijn uitzichten die je nergens anders in Brabant ziet. Die weidsheid, de hoogteverschillen en de ontstane natuur, die zijn echt uniek", zegt voorzitter Ad Bekkers van de stichting.

De plannen van het bedrijf Afvalzorg voor een zonneveld van 12 hectare aan de zuidwestkant van de berg hebben dan ook niet de voorkeur van de natuurgroep. Tijdens de herfstwandeling wordt ook hier uitleg over gegeven. ,,Maar het is geen protestactie", benadrukt Bekkers. ,,Geen demonstratie. We willen de Vlagheideberg van alle kanten laten zien en dan ontkomen we er niet aan om ook over deze plannen te vertellen.”

Het zonnepark maar ook de toegenomen recreatie baart de natuurwerkgroep wel degelijk zorgen. ,,Sinds de afdichting van de afvalberg in 2017 is hier hele bijzondere natuur ontstaan. Dat is buitengewoon goed gelukt. Nu is de berg aangemerkt als een van de drie recreatiegebieden van Meierijstad, naast de Noordkade en de Kienehoef. Dat is mooi en iedereen mag ervan genieten, maar we willen ook de kwaliteit van het gebied bewaken.” Dat is met het zonneveld net zo, zegt Bekkers. ,,Natuurlijk moet je iets met duurzame energie. Maar hier gaat een uniek landschap verloren. We willen met de wandeling juist laten zien hoe mooi het op en rond de Vlagheideberg is.”

De start is zondag tussen 13.00 en 14.00 uur. Het is een individuele wandeling met informatieposten onderweg. De route is ongeveer 5 kilometer lang.

Volledig scherm Het hoogste punt geeft weids uitzicht. © Philip van den Brand