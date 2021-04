Wanneer krijgt Sjaak Geluk weer droge voeten? Na aanpassing riolering telkens water in kelder, niemand helpt

Al 43 jaar woont Sjaak Geluk met veel genoegen in de Edelweisstraat in de Veghelse Bloemenwijk. Al die jaren kon hij zijn kelder gebruiken voor opslag van eten en spullen. Tot oktober 2019, toen de riolering in de wijk werd aangepast. ,,In februari 2020 brak een natte periode aan, en toen begon de ellende pas echt”, vertelt Geluk. ,,Via een gat in de fundering loopt het water hier zo in de meterput en de kelder naar binnen.”