Warme truien op lenteachtige dag: leerlingen Mozaïek denken aan het klimaat

Deze thema dag is bedoeld om aandacht te vragen voor energiebesparing en klimaatverandering. Het idee is om iets warms aan te trekken en dan de verwarming wat lager te zetten. Kaylee Hollander en Sylvie Vos hadden dit op hun school voorgesteld. Eerst via een briefje in de ideeënbus, later via een oproep aan alle schoolgenoten.