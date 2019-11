Wasbeer sneuvelt op A50 bij oversteek naar de Maashorst

,,Het is een heel mooi dier met voorpootjes die ‘babyhandjes’ als sporen achterlaten in het zand", beschrijft Carlo Wijnen van Zoogdieronderzoek Maashorst. Omdat de wasbeer een exotische soort is die zijn leefgebied vanuit Duitsland steeds verder uitbreidt, kreeg Wijnen het verzoek van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij om waarnemingen door te geven. ,,In Limburg worden ze al veelvuldig gezien. Het is logisch dat ze zich uiteindelijk ook hier vestigen.”