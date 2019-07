Wat doen we aan de ellende van die vervelende polonaiserups?

Vakantie valt in het water na fikse autobrand in Uden: ‘Ik voel me hier zo niet veilig meer’

5 juli UDEN - Een autobrand in de nacht van donderdag op vrijdag in de Kornetstraat in Uden, zet een streep door de Oostenrijkse vakantieplannen van een Udens stel. Van hun rode Fiat Panda bleef niets over, vrijdagochtend is hij afgevoerd.