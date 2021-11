Wat gaat er allemaal niet door komende weken?

UDEN/VEGHEL - Geen Langlaufwedstrijden in de Maashorst, geen prinsonthullingen. Nu tot 3 december weer strenge regels gelden en de horeca om 20.00 uur dicht moet, gaat er weer heel veel leuks in de regio niet door. Komende weken, maar óók in de weken erna.

Veel activiteiten worden verplaatst of helemaal afgelast. Activiteiten die tussen nu en 3 december zouden zijn, maar óók activiteiten in de weken na 3 december. Initiatiefnemers zien de bui al zien hangen, durven het (financiële) risico niet te nemen, of hebben na 3 december te weinig voorbereidingstijd, mochten de regels versoepeld worden.

Masters of Metal

Komend weekend gaat de langlaufwedstrijd in de Maashorst niet door. De Masters of Metal die op zaterdag in De Pul in Uden zou zijn is uitgesteld. Ook Herrie met Gerrie (19 nov) in de Pul gaat niet door en in de Lunenburg in Loosbroek gaan komend weekend twee grote feestavonden op 19 en 20 november niet door. In Dinther gaat zondag de viering en receptie in Servaes ter gelegenheid van het afscheid als pastoor en het 25-jarig priesterjubileum van Joost Jansen niet door.

Open Udense Tafeltenniskampioenschappen

Voor komende zondag stonden ook de Udense Tafeltenniskampienschappen op het programma, en ook die gaan helaas niet door. ,,We willen geen risico's nemen en vinden het nu niet verantwoord om een groot evenement te houden.”, zo laat de organisatie weten. ,,We gaan op zoek naar een nieuwe datum.” In Markant in Uden gaan de Pubquizz op 18 november niet door, evenals de Old School Gangsters (20 november) en het Bazenfeest (27 november). Alle drie worden verzet.

Alive & Kicking Festival

In Veghel gaat er een streep door het Alive & Kicking Festival op de Noordkade op 28 november. De organisatie hoopt een nieuwe datum te vinden voor het eerste kwartaal van 2022. Eerder werd bekend dat Veghel on Ice (start 7 december) niet doorgaat. De organisatie van Uden on Ice geeft aan dat dat evenement vooralsnog wel doorgaat. Uden on Ice gaat op 17 december van start. In Oss is er dit jaar geen Winterland, zo werd ook eerder al bekend.

Er zijn gelukkig komende weken ook evenementen die wél doorgaan. De Maiscross in Volkel komende zondag gaat bijvoorbeeld wel door, evenals de sint intocht in Uden end een georganiseerde fietstocht door de Maashorst. Ook de Maiscross Meierijstad op 28 november gaat door.