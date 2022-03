Wat is toch het geheim van het prijswinnende onderwijs op het Fioretti College in Veghel?

Line up 7th Sunday line up compleet met onder meer Bizzey, Dubfire, Housequake en Kraantje Pappie

ERP - De line up van 7th Sunday Festival op Pinksterzondag , is compleet. Nadat eerder al Tiësto werd aangekondigd, zijn nu ook onder anderen Bizzey, Dudfire, Housequake, Kraantje Pappie, Ofenbach, Sub Zero Project, Ummet Ozcan en Kris Kross Amsterdam bevestigd.

18 maart