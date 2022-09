Wat je zeker moet gaan bekijken tijdens docufestival Beholders

Mehran R. pleegde drie dagen lang ontucht met 14-jarig meisje uit gesloten inrichting

DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - ,Met de wijsheid van nu had ik niet de dingen gedaan, waarvoor ik nu hier zit.” Mehran R. (24) had in juni 2019 gedurende drie dagen seks met een kwetsbaar meisje van 14, in zijn toenmalige woning in Heeswijk-Dinther. Hij maakte hier met zijn telefoon een filmpje van.

13 september