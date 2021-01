Wat kan er nu wél nog voor mensen die al eenzaam waren? ‘Twintigers maken we ons meeste zorgen over’

Geld voor restaura­tie kapel Uden is er bijna, maar hoe zag het eruit? Hulp van Udenaren gevraagd

21 januari UDEN - Bijna 400.000 euro is er nodig om het interieur van de monumentale kapel van de Zusters Birgittinessen in Uden weer in oude glorie te herstellen. Het goede nieuws is dat het geld er (bijna) is, het slechte nieuws dat nog niet helemaal duidelijk is hoe de fouten uit het verleden hersteld moeten worden.