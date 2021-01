Wat kan er nu wél nog voor mensen die al eenzaam waren?

Deze locatie is hét goede voorbeeld van huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: ‘Je krijgt meer een huisjesge­voel’

21 januari NISTELRODE - Fercheval in Nistelrode is een voorbeeldproject voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er wonen straks meer dan driehonderd buitenlandse werknemers, in moderne en goede omstandigheden.