Wat kunnen sportclubs hun leden dit seizoen nog bieden?

Meierij­stad vervangt bruggen, maar ‘olifant vooruit sturen’ is niet nodig

13 april SINT-OEDENRODE - Niet negen, maar zes bruggen in Meierijstad worden de komende jaren vervangen. De 75 jaar oude brug over de Dommel aan de Corridor in Sint-Oedenrode is de eerste die aan de beurt is. Nader onderzoek wees uit dat drie bruggen toch niet vervangen hoeven te worden. Dit levert Meierijstad een besparing op van 1,75 miljoen euro.