Wat maakt iemand een goede leraar? ‘Je bent geen vriend van de leerling’

Van Herpen omarmt dit steeds populairder wordende, volgens hem fascinerende medium. Kun je als leraar geboren worden, met die interessante vraag is hij aan de reeks begonnen. ,,Ik ben eerst bij mezelf te rade gegaan: er bestaat niet zoiets als een onderwijsgen, denk ik, al is mijn moeder ook ooit juf geweest. Maar als tweede van een tweeling wilde ik wel graag gezien worden. Ik was dus een prater. Mijn voormalige onderwijzer van de lagere school was Gerard Barten, hij ontdekte de leraar die in mij schuil bleek te gaan. Dat was toen ik al op de middelbare school zat en ik Barten hielp op een schoolverlaterskamp. Hij zag dat ik erg veel lol had in de interactie met leerlingen. Uiteraard heb ik Barten, nu een tachtiger, voor mijn podcast gesproken.”