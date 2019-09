Wat ná de sluiting van Sint Joachim en Anna? ‘Twee tot drie jaar is nog ver weg’

Tijdelijke woningen in Meierij­stad laten nog altijd op zich wachten

5 september SINT-OEDENRODE/SINT-MICHIELSGESTEL - Spoedzoekers in Meierijstad moeten nog altijd wachten op de honderd tijdelijke woningen die de woningcorporaties hebben beloofd. Ook in Sint-Michielsgestel is veel vraag naar kleine huurwoningen.