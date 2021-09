‘Wat ‘t Oventje bijzonder maakt, is de gastvrijheid. Je kunt overal aankloppen’

Spotlight

,,De voetbalclub VCO verdient een plek in de spotlight. Het is een vereniging die hier midden in de samenleving staat. VCO is een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren. We hebben ongeveer 250 leden, waarvan er 150 uit ‘t Oventje en de directe omgeving. Nu de kroeg in november gaat sluiten is VCO naast het restaurant het enige plek op ‘t Oventje waar men samen kan komen.’’