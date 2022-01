‘Wat Volkel bijzonder maakt, is de gemeenschapszin. Maar er moet wel gebouwd worden’

Frans van Dijk (57) werd geboren in Volkel en heeft daar, afgezien van een paar jaar in Veghel, zijn hele leven gewoond. Hij werkt als elektromonteur. In zijn vrije tijd is hij actief bij Harmonie en Drumband Sint-Caecilia. Daar speelt hij bastuba en slagwerk. Ook is hij beheerder van het clubgebouw. Een grote hobby is Lego bouwen. Vroeger was hij actief bij de kindervakantieweek en het kindercarnaval.

Spotlight

Heel Volkel verdient wel een plekje in de spotlight. Iedereen heeft het altijd over vrijwilligers, maar er zijn nog meer mensen die hun steentje bijdragen. Zoals de ondernemers hier in het dorp. Vroeger als ik spullen nodig had voor het bouwdorp van de kindervakantieweek stonden zij altijd klaar. In Volkel doe je nooit tevergeefs een beroep op iemand.’

De Moeite Waard

Vroeger was het bouwdorp heel erg de moeite waard voor mij. Tegenwoordig is het de harmonie. Maar eigenlijk zijn het de dingen die hier georganiseerd worden. Zo organiseren we met de harmonie Volkel in Harmonie. Dat doen we altijd met Volkelse mensen. Heel lang was ik ook lichttechnicus bij de pronkzittingen voor volwassenen én kinderen. En ook dat is alleen met Volkelse mensen. Dat voor dit soort evenementen in tegenstelling tot in andere plaatsen geen buitenstaanders worden ingehuurd, maakt Volkel de moeite waard.

Nostalgie

Het is heel erg jammer dat bepaalde gebouwen verdwenen zijn of gaan verdwijnen zoals het bejaardenhuis en Café Het Witte Paard. Dat is nog het stamhuis geweest van mijn overgrootvader. Een kopie van de koopakte heb ik nog ergens liggen, een document uit 1898. Het is jammer dat een meer dan tweehonderd jaar oud gebouw in de toekomst tegen de vlakte gaat.

De Toekomst

Ik hoop dat er in de toekomst nog gebouwd kan worden in Volkel. Mijn kinderen zijn druk op zoek naar een huis, maar volgens mij staat er maar één huis te koop in het dorp. Als de jeugd blijft, is er toekomst voor de verenigingen. Je moet het toch van de jeugd hebben als je iets wilt organiseren. Dat merk ik bij de harmonie.

Verbeterpuntje

Er moeten echt meer huizen komen hier. Dat is het belangrijkste verbeterpunt. Het dorp heeft bijna alle voorzieningen die nodig zijn. Vroeger waren er meer, maar toen was Volkel ook een groter dorp. Als het dorp weer groeit, zullen er vanzelfsprekend ook voorzieningen terugkomen.

Bijzonder

Wat Volkel bijzonder maakt, is toch wel de gemeenschapszin. Iedereen kent elkaar en is bereid om de handen uit de mouwen te steken voor elkaar.