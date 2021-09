Waterschap dringt verdroging landgoed Kasteel Heeswijk terug: ‘Zonder de Aa was het kasteel er niet geweest’

Rivier de Aa is van levensbelang voor het Brabantse topmonument Kasteel Heeswijk. Sterker nog, zonder de aanwezigheid van dat water had het eeuwenoude kasteel nooit bestaan. Omdat de natte natuurparel te kampen heeft met dalende grondwaterstanden en dus verdroging, is waterschap Aa en Maas in actie gekomen. ,,We zorgen ervoor dat er weer meer water de oude Aa-meander, ook wel kasteelmeander genoemd, instroomt. We hebben daarvoor een zogeheten inlaat en uitlaat vervangen en verbeterd, waarmee we het waterpeil nu op afstand kunnen reguleren”, schetst projectleider Simon Schimmel van Aa en Maas.