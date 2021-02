Waterschap maakt landgoed en omgeving Kasteel Heeswijk natter

Wéér moet rechter naar dierenpen­si­on Hees­wijk-Din­ther kij­ken

3 februari HEESWIJK-DINTHER - De slepende burentwist over een dierenpension aan de Laag Beugt in Heeswijk-Dinther is in een nieuw stadium beland. Eerst ging het jaren over de vergunning. Nu die er is, eisen omwonenden betere handhaving door de gemeente.