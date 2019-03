Watersteeg laat nieuwe appartementen leeg vanwege tekort aan personeel

Vandaag, dinsdag 12 maart, is er open huis bij de nieuwe afdelingen Houtwal 12 en Boomgaard 12. Daarmee hoopt de woonzorginstelling niet alleen nieuwe bewoners, maar vooral ook nieuw personeel aan te trekken. De nieuwe afdelingen zijn eind vorig jaar door de Watersteeg in gebruik genomen. Op de etage Boomgaard 12 kunnen mensen tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis of als mantelzorgers tijdelijk niet kunnen. Op de begane grond is Houtwal 12, twaalf appartementen voor mensen die een indicatie hebben voor verpleeghuiszorg, maar die zo zelfstandig mogelijk willen wonen, vaak samen met hun partner. Op die afdeling is nu slechts de helft van de appartementen bezet. ,,We willen kwaliteit van zorg blijven leveren. Als we meer deuren openen voor nieuwe cliënten dan kan dat met de huidige personeelbezetting ten koste gaan van de mensen die al jaren hier wonen in de groepswoningen. En dat willen we niet", legt regiomanager Diana Zijlmans uit. Dat de helft van de deuren nu dicht is, is volgens haar een bewuste keuze.