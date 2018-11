Watersteeg Veghel na jaar nu helemaal klaar met verbouwen

Pieten krijgen in Veghel ook een uittocht

16:33 VEGHEL - Veghel krijgt op 6 december ook een uittocht van Zwarte Pieten in de Veghelse haven. ,,Sinterklaas en zijn Pieten worden wel groots in Veghel onthaald, maar ze vertrekken met de stille trom. Dat is eigenlijk jammer. Daarom gaan we de laatste Pieten op 6 december om 18.00 uur nog even uitzwaaien", zegt Dré den Ouden, organisator van het Centraal Pieten Buro aan de Markt.