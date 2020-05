Weekmarkt Uden een sfeerloze bedoening: ‘Het is nu tien uur, maar in mijn kassa is het nog half acht’

Bom maakte in één klap einde aan acht levens: Udense familie De Groot hard getroffen

11:00 UDEN - Een bom die in één klap een einde maakt aan acht levens. Op 'dolle dinsdag' 5 september 1944 sterven in Uden Riekie (17), Ria (13) en Cleo (4) de Groot. Vier dagen later overlijden ook hun broertje Christian (12) en nichtje Stientje de Groot (14).