Weemoedig sfeertje tijdens laatste schooldag basisschool ’t Oventje: ‘een school na bijna 200 jaar sluiten doet pijn’

’t OVENTJE/ZEELAND - Basisschool Oventje in het gelijknamige buurtschap sluit donderdag definitief haar deuren. De leerlingen zijn in de voorbije weken op het afscheid voorbereid. Want een school sluiten doet bij iedereen ‘pijn‘.

Het is op deze warme woensdagochtend heel stil op basisschool Oventje, alleen groep 7 en 8 zijn aanwezig in het gezellig ogende schoolgebouw, waarin niets doet denken aan een definitieve sluiting. De twee groepen kijken naar de film ‘Afblijven‘’, in afwachting van het moment dat ze naar de stormbaan en springkussen mogen die zijn opgesteld op het voetbalveld van de plaatselijke trots VCO.

Voor deze leerlingen is het daadwerkelijk hun laatste dag op school. Het vervolgonderwijs lonkt maar voor groep 7-leerlingen Maxim (11), Levi (11) en Ward (10) wordt dat moment nog een jaar uitgesteld: beide eerstgenoemden vertrekken naar De Wizzert in Zeeland, terwijl Ward zijn basisschoolloopbaan gaat afsluiten op de Palster in Uden. De drie hebben wel een mening over de hele situatie: ,,Op televisie zagen we een school met nog minder leerlingen dan hier en toch mocht die school wel doorgaan. Dat snappen we niet en daar zijn we boos over. Nee, we zijn niet zenuwachtig over onze nieuwe scholen, we hebben al kennis gemaakt en we kennen ook al een aantal kinderen. Alleen jammer dat ze niet met chromebooks werken zoals wij hier maar met boeken, dat wordt wennen.”

Dank je wel tegen dorpsgenoten

Om de kinderen voor te bereiden op het aanstaande afscheid, had het schoolteam een programma opgesteld onder de noemer ‘Wij gaan op reis’. ,,We hebben een aantal speciale activiteiten georganiseerd om onze kinderen mee op reis te nemen naar het afscheid van de school, het gebouw, van elkaar en het buurtschap. Afgelopen maandag hebben de kinderen nog aan de deur cupcakes afgeleverd om dank je wel tegen de dorpsgenoten te zeggen. Maar we zijn in de afgelopen vier weken ook naar de Efteling geweest, we hebben een workshop slagwerk en creatief gevolgd en oude spelletjes gespeeld. Verder hebben wij als leerkrachten onze herinneringen gedeeld over onze schooltijd. Zo heb ik ze verteld over de kroontjespen en mochten ze daar ook zelf mee schrijven’, aldus directeur Frans Trimbach.

Emotie

De van oorsprong uit Waalwijk afkomstige schoolleider kan zich de emotie van de bevolking goed voorstellen: ,,Een school na bijna 200 jaar sluiten doet pijn. Na het besluit van stichting Optimus om de school te sluiten trokken we geen leerlingen meer en ook waren er ouders die uit voorzorg een andere school kozen. Het verloop onder leerkrachten en directeuren was eveneens groot, niet alleen door de grootte van de school maar ook omdat leerkrachten voor zichzelf kozen. Ze stelden zich vragen als: Heb ik nog wel voldoende collega’s ? Wil ik nog wel een combinatieklas onder mijn hoede ? En ook andere ambities zaten een langer verblijf op Oventje in de weg. Nogmaals: heel begrijpelijk.”

Leeg gevoel

Maria van Dongen-Van Delst is het langst zittende teamlid want al sinds 1990 werkzaam op de school. ,,Je voelt je heel verbonden met de kinderen en hun ouders, zelfs de oma’s en opa’s ken je. Het is een raar idee dat deze school er straks niet meer is, het bezorgt me een leeg gevoel. Je hebt al die tijd je ziel en zaligheid erin gegooid. Wat blijft zijn de herinneringen: op de reünie van onlangs zagen we op al die foto’s wat we allemaal hebben meegemaakt en dat gaf een trots gevoel.”

Komend schooljaar werkt Van Dongen drie dagen op basisschool De Sprankel in Grave. Vrijdag worden spullen die door andere scholen zijn gereserveerd opgehaald en maandag is het de beurt aan het verhuisbedrijf, waarmee een einde komt aan bijna twee eeuwen onderwijs.