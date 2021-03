Weer drie bouwprojecten erbij in Veghels Buiten

Veghel Buiten bestaat uit een groot aantal groepen woningen die bestaan uit zogenoemde erven, erfbuurtschappen, gehuchten en kloosterbuurtschappen. Die worden door verschillende projectontwikkelaars gebouwd. De afgelopen weken zijn er weer twee contracten getekend voor nieuwbouw en binnenkort volgt een derde ondertekening, zo laat de gemeente Meierijstad weten. Deze plannen omvatten samen 133 huur– en koopwoningen. Wethouder Jan Goijaarts is blij met de ondertekening van de overeenkomsten: ,,Er is is een grote behoefte aan woningen in onze gemeente, dus dit is een mooie stap om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. En Veghels Buiten is een erg mooie plek om te wonen.”