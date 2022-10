Weer moet wethouder angst voor afsluiten Maashorst wegnemen

Ervarings­des­kun­di­ge Ton laat je sportend je verslaving tackelen: ‘Maar ik wil het niet alleen doen, ik dronk al alleen’

UDEN - Vandaag drinkt hij niet, Ton Delisse. Dat spreekt hij al tien jaar, vijf maanden en drie dagen elke dag met zichzelf af. Wat hij wel doet, is mensen die met verslaving kampen, helpen hun gedrag te veranderen. Dat doet hij in een oude kerk in Uden.

13 oktober