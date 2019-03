Weer ruimte voor ‘samen bouwen’ in Heeswijk-Dinther

José Govers uit Reek houdt energiek een hoop ballen in de lucht

10:35 REEK - Een hoop ballen houdt ze in de lucht. José Govers (66) uit Reek is een bezige bij. Van waken, schilderen, acteren, jureren tot voorgaan in de carnavalsmis. Nu is ze druk met de aanloop naar de kunstexpositie in het Wapen van Reek.