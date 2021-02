Weer vangactie op komst: Maashorstwisenten gaan naar Denemarken

Beddenadvi­seur Patrick uit Uden laat hart van stylist Bastiaan van Schaik sneller kloppen bij First Dates

15 februari UDEN - Een geslaagde Valentijnsdag voor stylist Bastiaan van Schaik? Dat is wanneer op 14 februari de maaltijd op tafel staat waarvan je in juni eens hebt laten vallen dat het gerecht je wel lekker lijkt. De 51-jarige beddenadviseur Patrick uit Uden kan dat maar beter onthouden, want wellicht is hij na de aflevering van First Dates volgend jaar nog steeds de Valentijn van Van Schaik (51).