Weg met gedeelde badkamer en klein balkon; plan voor nieuw, ruimer hospice in Veghel

Niet dat de zorg in De Goudsbloem niet goed is, benadrukt George Jentjens namens de initiatiefnemers. Het zijn de omstandigheden die hen doen zoeken naar een locatie om een nieuw hospice te bouwen. Want het huidige hospice in de Watersteeg is klein; een badkamer moet bijvoorbeeld worden gedeeld per twee kamers. Als een bewoner een frisse neus wil halen is er alleen een klein balkon. ,,Daar kan maar één bed of rolstoel tegelijk op.” Voor een stilteruimte moet je het hele gebouw door. En als er familie komt is er vaak weinig ruimte voor privacy, omdat de huiskamer en de kamers maar klein zijn. ,,In een hospice is het fijn als familie zich even terug kan trekken, om tot rust te komen of met zorgverleners te praten. Dat is eigenlijk niet mogelijk in De Goudsbloem", zegt Jentjens.