Weg met oubollige imago van naaimachine, Inge maakt naaien high tech

De naaimachinewinkel van Inge van Liempd-Rijkers aan de Geldropseweg in Eindhoven gaat officieel pas om 10.00 uur open, maar een uur eerder is het er al een drukte van jewelste. Twee dames bespreken een ontwerp, iemand strijkt een lap stof, anderen zitten al achter de naaimachine. Het interieur is geïnspireerd op de Apple Store in New York.



,,Daar heb je overal eilanden met Ipads, laptops en telefoons die je kunt proberen. Datzelfde doen we hier met naaimachines”, zegt Inge van Liempd. De meubels komen uit het gesloopte UWV-gebouw aan de Frisselsteinstraat in Veghel. De stoelen zijn voorzien van nieuwe stoffen, met geborduurde teksten en afbeeldingen. Iedere stoel in de winkel vertelt zo een eigen verhaal. ,,Gemaakt door twee vrouwen die hier graag komen. Prachtig toch, zoals ze de zaak op handen dragen.”