Weg van Volkel naar Boekel (N605) dit weekend afgesloten

Onzeker­heid voor De Dieren­vriend­jes duurt voort, meerder­heid gemeente­raad steunt legalise­ring nog niet

9 april NISTELRODE - De onzekerheid voor kinderdagverblijf De Dierenvriendjes en de ouders die daar hun kind onderbrengen, duurt voort. Het bestuur van Bernheze moet opnieuw een besluit nemen over de opvang in Nistelrode. Gaan burgemeester en wethouders alsnog een tijdelijke vergunning verlenen of niet? Of gaat het college handhaven op de illegale uitbreiding?