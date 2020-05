Weinig moederdagdrukte in Uden: ‘Wij willen veiligste winkelcentrum van Nederland worden’

UDEN - Parfumerieën, juweliers en bloemisten hebben het de dag voor Moederdag traditioneel erg druk. En ook dit jaar verdient moeder een cadeautje, coronacrisis of niet. De landelijke overheid vreesde vooraf voor overvolle winkelcentra. Daar was in Uden zaterdag geen sprake van.

Bij bakker Bekkers aan de Markstraat was het vooral 's ochtends een drukte van belang. Het aantal bestellingen dat werd opgehaald overtrof zelfs het aantal van Kerstmis en Pasen. ,,Vooral taarten. Mensen willen toch wat lekkers in huis nu ze niet naar de horeca kunnen. Of ze nemen iets mee voor iemand anders", verduidelijkt een winkelmedewerkster.

Duidelijke regels

Als een 'normale Moederdag, bestempelt Kim Klooster de drukte bij parfumerie Douglas. ,,We hebben, zoals altijd voor dergelijke dagen, extra personeel staan en het loopt prima." Bij de ingang staat collega Ashley Helebrant om de klanten te ontvangen en persoonlijk toe te spreken. Handen dienen ontsmet te worden en iedere klant krijgt een mandje mee. In de winkel is een looproute aangebracht. ,,Mensen vinden het fijn dat we uitleggen wat onze regels zijn. Iedereen begrijpt dat het ook nodig is", aldus Helebrant.

Wachtrij

De wachtrij voor Rituals wordt rond tweeën langer en langer. Zelfs zo lang dat deze voor de ingang van buurman Only komt te staan. Daarop wordt de rij omgedraaid. De klanten gehoorzamen zonder morren. Er is begrip en geduld. Even verderop bij juwelier Lucardi in de Sacramentsweg kan niet iedereen naar binnen. Keurig staan de klanten anderhalve meter van elkaar op hun beurt te wachten. Het zorgt niet voor ongemakkelijke situaties in de straat. Parkeerplaatsen zijn er dichtbij het centrum ook nog volop beschikbaar. Mensen lopen vooral met z'n tweeën of alleen.

Steeds drukker

,,De winkelstraten in het centrum van Uden zijn breed en op dit moment zeker niet overvol", constateert centrummanager Peter van den Elsen tevreden. ,,Mensen doen bewust hun boodschap en komen niet om te recreëren." Hij ziet dat het wel steeds wat drukker wordt. ,,Gelukkig is het niet problematisch. Meer en meer winkels openen hun deuren. Inmiddels is tussen de tachtig en negentig procent weer actief." Volgens Van den Elsen hebben die zaken hun deurbeleid en maatregelen goed op orde.

Volledig scherm De Udense winkelstraten zijn breed en volgens centrummanager Peter van den Elsen niet overvol. © Philip van den Brand

Proef met stoplicht

Omdat de verwachting is dat het met ingang van 1 juni, als ook de horeca weer voorzichtig opstart, nóg drukker wordt zijn er nieuwe maatregelen voor de openbare ruimte in voorbereiding. ,,We willen het veiligste winkelcentrum van Nederland worden", stelt de centrummanager ambitieus. ,,Wij weten als inwoners van de coronabrandhaard van Nederland, hoe belangrijk veiligheid is." Een speciale werkgroep kijkt samen met de gemeente Uden naar de te nemen maatregelen. Daarbij moet gedacht worden aan looproutes, plekken om je handen te wassen en openbare toiletten. ,,In Breda loopt een interessante pilot met stoplichten. Staat dit op rood dan is het te druk in het centrum."

Doelbewust winkelen