Wel collectes Goede Doelen Week, maar niet meer van deur tot deur

550 vrijwilligers helpen mee in Veghel, 650 in Uden. Het geeft aan dat collecteren voor goede doelen nog altijd breed gedragen wordt. Maar dit jaar gaan de vrijwilligers niet meer langs de deuren om het geld op te halen, om contacten met de donateurs te vermijden. Ze deponeren begin september een brief in de brievenbus met invulformulier en dat mogen de mensen dan zelf tussen 7 en 12 september afgeven op inzamelpunten. Of ze schenken online, door het scannen van een QR-code. Uden maakte al bekend het zo gaan doen, en Veghel nu ook. ,,We hebben overleg gehad met de organisaties van de Goede Doelen Weken in de regio. Ik weet dat Sint-Oedenrode, waar het deze week wordt gehouden, het alleen nog digitaal doet. En dat Schijndel erover denkt om op te starten, ook op een digitale manier", zegt Jeroen Melief, voorzitter van Goede Doelen Week Veghel. Uden zou dit voorjaar zijn eerste Goede Doelen Week hebben, en doet het nu op dezelfde manier als Veghel tussen 21 tot en met 26 september. Boekel en Venhorst vragen via de website een digitale bijdrage.

81.000 euro misgelopen

Tijdens de Goede Doelen Week wordt er in één keer ingezameld voor meerdere fondsen. In Veghel zijn dat 18 landelijke fondsen, van Rode Kruis en Amnesty International tot de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. In maart liep de stichting 81.000 euro mis omdat de collecte toen door het coronavirus niet door kon gaan. ,,Maar we hebben wel jaarlijkse vaste kosten, zo'n 3500 euro, onder meer voor drukwerk. Daarom is besloten de inzameling te verschuiven naar september. We verwachten niet dat er zoveel ingezameld gaat worden als wanneer mensen persoonlijk langs de deur gaan, maar we doen toch iets. En we zien de laatste jaren dat steeds meer mensen online een eenmalige machtiging geven. Vandaar dat we dit wel aandurven.”