Wel op stage, maar dan net een beetje anders

,,In de horeca zijn ze creatief, dus dat moeten wij ook zijn", zegt horeca-docent Will Hanegraaf van het Fioretti College in Veghel. Hij meldt met trots in zijn stem dat al zijn studenten zelfstandig werkend kok allemaal onder de pannen zijn. Ook al is de horeca op dit moment gesloten. ,,Het overgrote deel van de horeca is zich gaan richten op afhaalmaaltijden. Zelfs de sterrenrestaurants. Bij Sillyfox, Hertog Jan, de Beleving, Montimar, en andere restaurants in de regio kunnen onze leerlingen gewoon in de keuken terecht. Misschien zijn afhaalgerechten soms iets eenvoudiger van samenstelling, maar het verfijnde werk doen we hier op school dan weer.”