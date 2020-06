Welstand geeft Rijksbouwmeester huiswerk mee. ‘Architectuur kloostergebied mag naar een hoger niveau’

Rijksbouwmeester Floris Alkemade lichtte donderdag aan de leden van de de welstandscommissie de plannen toe voor de transformatie van het kloostergebied. Daar komen in totaal acht nieuwe gebouwen te staan, samen goed voor zo'n 260 appartementen. ,,Een hele puzzel op een terrein waar al veel bebouwing is. En we willen niet in het park bouwen", zo verklaarde Alkemade over zijn worsteling. ,,De hoogte ingaan is door de buurt nadrukkelijk afgewezen.” Daarom werden het in totaal acht gebouwen van minimaal vier tot maximaal zeven bouwlagen hoog, omgeven door tuintjes en hofjes naar het idee naar de tuinkamers van Oxford. Met toegangen in de vorm van poorten, die bezoekers laten ervaren dat ze een ander gebied ingaan. Een gebied dat altijd het hart van Veghel is geweest, maar afgesloten voor de buitenwereld, wordt straks opengesteld.