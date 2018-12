Welstandscommissie lovend over Silotel Veghel

Kerstmarkt, oliebollen én een fietsende meester voor Fenne

16:48 VEGHEL - De kerstmarkt van vanmiddag is een beetje voor Fenne, de oliebollen voor oudjaarsavond zijn een beetje voor Fenne en over een paar maanden fietst zelfs meester Joop voor Fenne de Mont Ventoux op. Op basisschool De Ark in Veghel steunen ze Fenne Snoeck uit groep 7 waar ze kunnen.