Wen er maar vast aan: een lelijke windturbine in de achtertuin

Kerkdorpen in Meierij­stad verkeren in onzeker­heid over kerken

7:03 VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Hoe lang blijven de overgebleven kerken in de kerkdorpen van Meierijstad nog open? En hoe kunnen de kerkgebouwen behouden blijven? De vraag om duidelijkheid is groot, maar de parochies in Veghel en Sint-Oedenrode hullen zich in stilzwijgen.