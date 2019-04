Wereldkampioenen van het Veghelse Zwijsen College groots onthaald in Vorstenbosch

Als twee donkere taxibusjes het erf van de familie Dortmans in Vorstenbosch oprijden, stijgt een gejuich op. De laatste leden van Team Rembrandts, bestaande uit studenten van Fontys Engineering in Eindhoven, het Zwijsen College in Veghel en het Heerbeeck College in Best, worden warm onthaald door hun teamgenoten en familieleden.