Werk aan dé weg door Heeswijk-Dinther start in oktober

Zijn kunststof mondkapjes uit Erp dé oplossing?

10:11 ERP/SCHIJNDEL - Normaal gesproken zou Remon van Zoggel nu sculpturen van vloeibaar metaal of kunststof maken voor topkunstenaars of grote bedrijven als Disney of Nike. Maar in deze coronacrisis zet de Schijndelaar alles in het werk om een oplossing te bieden aan het tekort van mondkapjes en oordopjes.