Werk aan plan De Ruiter in Uden, goed voor 165 huizen, gaat als een speer

Woningzoekenden in Uden hebben weer iets om naar uit te kijken. Dit najaar start de verkoop van huizen in wat een laatste, afrondend stuk van Uden-Zuid genoemd mag worden. Tussen Ruitersweg, Karrevracht en Muffelke verrijzen 165 nieuwe woningen. Waarvan 45 voor sociale huur en 25 op zelfbouwkavels.

Wethouder Franko van Lankvelt mocht er donderdagochtend aan de slag. Hij plaatste met een kraan een rioolput in een sleuf. Zo gaf hij het officiële startsein voor het bouwrijp maken van het gebied dat moet gaan helpen om de enorme huizenhonger te stillen.

Quote Voor ons is het als het ware maagdelij­ke grond, zonder leidingen of zo erin. Hier kunnen we volle bak vooruit gaan

Zoden aan de dijk

,,Dit is echt een mooi plan voor de gemeente Maashorst’’, sprak Van Lankvelt. ,,165 woningen, dat is echt substantieel, dat zet zoden aan de dijk.’’

De vaart zit er in op het bouwland. Aannemingsbedrijf Selten heeft er al aardig wat sleuven getrokken en rioolputten geplaatst. Dat komt ook omdat het hier tot voor kort boerenland was, vertelt Dot Selten. ,,Voor ons is het als het ware maagdelijke grond, zonder leidingen of zo erin. Hier kunnen we volle bak vooruit gaan. Dat is wel eens leuk voor de kraanmachinist.’’

Nog vóór de zomervakantie moeten alle rioolbuizen, samen 1800 meter lang, gelegd zijn. Daarna volgen de bouwstraten. In september komt hier een laagje asfalt op, puur voor de bouwperiode.

Onder de foto: wanneer de verkoopprocedures starten

Volledig scherm Bouwrijp maken van plan De Ruiter in Uden. Op de achtergrond de loods met opslag van carnavalsvereniging De Knoerissen. © Maarten van den Hurk / BD

Openstaande bouwclaims

Voor de bouw van de koopwoningen gaan zorgen: BPD Gebiedsontwikkeling, Bouwcombinatie Uden-Zuid (Hendriks Coppelmans) en Van Wanrooij Projectontwikkeling. Met deze drie partijen had de gemeente Maashorst, die alle grond voor De Ruiter in eigendom had, nog afspraken lopen vanuit eerdere projecten in Uden-Zuid. Alle nog openstaande bouwclaims zijn nu weggewerkt, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Wie een koophuis zoekt, moet de berichtgeving van de ontwikkelaars gaan volgen. Wie op een bouwkavel vlast, moet zich bij de gemeente zelf melden. De verkoopprocedures starten in het najaar.

Quote We hebben een giganti­sche opgave, in de periode tot 2030 moeten er circa zeshonderd woningen bij. Dan is het fijn dat dit hier zo kan

Area is blij

Ook woningcorporatie Area mag gaan bouwen in het gebied, 45 sociale huurhuizen. Projectmanager Rogér Gorts toonde zich hier blij mee: ,,We hebben een gigantische opgave hier in de gemeente Maashorst, in de periode tot 2030 moeten er circa zeshonderd woningen bij. Dan is het fijn dat dit hier zo kan.’’

De echte huizenbouw in De Ruiter zal begin 2023 starten. Gedacht wordt aan drie etappes. Als eerste komt aan bod het noordelijke deel van het plan, dichtbij de rotonde Karrevracht. Daarna volgen eerste het zuidoostelijke en dan het zuidwestelijke deel.

Carnavalsloods hoeft niet weg

De schuur met opslag van carnavalsclub De Knoerissen, aan de rand van het plangebied, kan volgens wethouder Van Lankvelt nog zeker twee jaar blijven staan. Die schuur, eigendom van de gemeente, hoeft niet weg voor de 165 huizen. Hetzelfde geldt voor het varkensbedrijf iets verderop. Dat gaat wel stoppen en maakt zo plaats voor weer een volgend woningbouwplan.

Volledig scherm Plan voor nieuwbouwwijk De Ruiter in Uden. © Gemeente Maashorst