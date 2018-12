Werk aan Plein 1969 nadert voltooiing

Werk aan snelfiets­rou­te Nistelrode duurt twee jaar

13:04 NISTELRODE - De aanleg van de snelfietsroute van Nistelrode naar Uden gaat twee jaar in beslag nemen. Dat zegt wethouder Rien Wijdeven. Het werk begint bij de Noorderbaan waar een fietstunnel gemaakt moet worden. ,,We voeren de aanleg van de snelfietsroute in fases uit”, aldus Wijdeven. ,,En voor elke fase informeren we bewoners en bedrijven over de werkzaamheden.”