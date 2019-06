Werkgevers gezocht voor statushouders die aan de slag willen

In Eritrea had Fiyori Angsom Gebresus nog nooit een betaalde baan gehad, ze ging er alleen naar school. Nu de vluchtelinge in Nederland woont, een verblijfsstatus heeft gekregen en een inburgeringscursus achter de rug heeft, werkt ze in de spoelkeuken bij lunchroom Vlas & Graan in Veghel. Haar droom? Kok worden. Want koken, dat doet ze heel graag. Ze kijkt de kunst af in de keuken en helpt soms mee met broodjes beleggen, groenten snijden of salades klaarmaken. Maar voorlopig doet ze vooral de afwas.