Werkstraf van veertig uur voor Udense potloodventer

De aanklager had ‘slechts’ gevraagd om een deels voorwaardelijke werkstraf. ,,Maar ik wil niet dat hij dit ooit nog doet”, legde politierechter Van Eldonk uit. De verdachte kwam zelf niet op zijn rechtszaak opdagen. Hij had geen geld voor de reis naar de rechtbank in Den Bosch.

Kleur broek

Zijn advocate wees op de verschillende manieren waarop getuigen de kleding beschreven van de verdachte. Droeg hij nu een blauwe of een zwarte jas? Ook over de kleur van zijn broek zouden verschillende verklaringen zijn afgelegd. Ze vond daarom dat de man moest worden vrijgesproken. De rechter ging hier niet in mee. Die geloofde het ‘alibi’ ook niet dat de vriendin van de verdachte hem had verschaft.

De zaak kwam aan het rollen nadat de volwassen vrouw de politie belde. Ze had een jongeman gezien die zichzelf op straat stond te bevredigen. Agenten kwamen al snel uit bij de verdachte, een bekende van de politie. De man was al eerder opgepakt voor het plegen van 'schennis', al was hij hier vervolgens voor vrijgesproken.