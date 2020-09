Werkstraf voor Udenaar die tankte met gekochte politiepasjes

In de Utrechtse rechtszaal trok de verdachte, die zelf niet bij de politie werkt, zijn eerdere bekentenissen weer in. Volgens de man had hij de schuld op zich genomen voor zijn inmiddels overleden vader.

De politie Midden-Nederland startte ruim vijf jaar geleden een onderzoek omdat tankpassen van het korps onder meer buiten het dienstgebied werden gebruikt. Ook werd er benzine mee getankt terwijl ze bestemd waren voor diesel.

Udenaar in vizier door camerabeelden

Op basis van camerabeelden van tankstations kwam Udenaar Davy R. bij de politie als verdachte in het vizier: hij zou in het voorjaar van 2015 minstens zeven keer hebben getankt op kosten van de politie, voor in totaal ruim 400 euro.

Bij een doorzoeking van zijn ouderlijke woning trof de politie in mei 2015 bovendien een groot aantal goederen aan die van het korps Midden-Nederland afkomstig waren, waaronder een zwaailicht, politiekleding, batterijen, zaklampen, een stopbord en een wapenstok. Ook vonden ze twee veerdrukpistolen die nauwelijks van echte vuurwapens waren te onderscheiden.

Spullen gekocht van politiemedewerker

In politieverhoren bekende R. dat hij de politiespullen had gekocht van een politiemedewerker uit Ede, maar in de rechtszaal zei hij dat hij destijds zijn zieke vader had willen ontlasten. Die zou de spullen hebben gekocht. De politiemedewerker, werkzaam bij de facilitaire dienst, zou hebben gezegd dat het om oude spullen ging die anders vernietigd zouden worden.

Zijn vader zou ook de tankpassen hebben mogen gebruiken, ter aflossing van een schuld die de politiemedewerker bij zijn vader had. Volgens de verdachte waren hij en zijn vader in de veronderstelling dat de politiemedewerker de privé getankte brandstof met zijn werkgever verrekende.

Verhaal ‘op alle fronten’ niet geloofwaardig

De officier van justitie geloofde het verhaal van de Udenaar ‘op alle fronten niet.’ Hij wees erop dat de politiemedewerker in zijn verklaringen met geen woord over de vader had gesproken, maar alleen over de verdachte. In een politieverhoor had R. gezegd dat hij de politiespullen wilde hebben omdat hij dat ‘stoer’ vond.

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak omdat het bewijs volgens hem alleen stoelde op de belastende verklaring van de politiemedewerker. Die zou onbetrouwbaar zijn. De raadsman verzette zich ook tegen de vordering van de officier om de Udenaar ruim 3000 euro terug te laten betalen. Volgens de aanklager heeft de man dat onterecht verdiend met het tanken op kosten van de politie en het doorverkopen van politiespullen.

De Utrechtse rechtbank doet 7 oktober uitspraak. De betrokken politiemedewerker uit Ede is eind 2015 al veroordeeld.