Werkstraf voor Udenaar omdat in plafond van zijn winkel in Zaltbommel hennep gevonden is

De man had een winkel in tuinartikelen aan het Van Voordenpark, maar was juist bezig de zaak over te dragen aan een nieuwe eigenaar, zo verklaarde hij. Afgelopen juli vond de douane in het systeemplafond van de winkel zakken met in totaal 14 kilo aan gedroogde henneptoppen. ,,Ik was er al een tijdje niet meer geweest”, zei de Udenaar, die beweerde ook geen sleutel meer van het pand te hebben. Aan wie hij de winkel had overgelaten, wilde hij niet zeggen. ,,Mensen worden tegenwoordig al voor een tientje doodgestoken.”