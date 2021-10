Werkstraffen voor illegaal vuurwerk in Veghel en Nistelrode: ‘Hoef hier geen tweede keer te zitten’

Een van hen was een 31-jarige Veghelaar. Agenten klopten op 24 december 2020 op zijn deur. Of ze even binnen mochten kijken? Ze hadden een tip gekregen over vuurwerk. De verdachte zag de bui al hangen. ,,Ik kan maar beter meteen eerlijk zijn. Het ligt in de schuur.” Hij liep voor de politiemensen uit naar een kast en haalde hier twee dozen uit. ,,Het is nog van vorig jaar”, gaf de man aan. “Het is wel illegaal. Er zitten ook een paar cobra’s bij.”