Werkstuk over wintermoestuin van Fioretti-leerlingen in de prijzen

Scholenorganisatie OMO rijkt de prijzen voor beste praktijkwerkstuk en beste profielwerkstuk jaarlijks uit. De leerlingen van het Fioretti College praktijkonderwijs en basis kader behaalden in hun categorie de eerste prijs. En dat was voor de Veghelse vmbo-school al de vierde keer. Leerlingen Emma, Stijn, Mike, Teoman, Stef, Jean en docent Chris Kersten ontvingen 25 juni op het OMO-bureau in Tilburg de hoofdprijs van duizend euro projectgeld en het juryrapport uit handen van bestuursvoorzitter Jos Kusters. De jury moest alle werkstukken dit jaar vanwege de coronarichtlijnen digitaal beoordelen en ook zo de prijzen uitreiken. Daarom gebeurde dat niet zoals anders met een massale feestelijke prijsuitreiking in het bijzijn van familie, vrienden, docenten en rectoren, maar via een live-stream.

In een filmpje laten de Stef en Jean zien dat er ook in de winter genoeg te doen is in de moestuin. Ze laten in de moestuin van de school zien welke zaden je dan het beste kunt gebruiken, wat er aan onderhoud te doen is en bijvoorbeeld welke compost je het best kunt gebruiken. De leerlingen werden getoetst op hun mate van samenwerken, zelfstandigheid, reflecteren, motivatie, toepasbaarheid en originaliteit. De jury schreef: “Samenwerken, zaaien, oogsten, bewustzijn, uitnodigen, koken, serveren en ga zo maar door. Als iedereen zo bewust omgaat met voedsel dan zal de wereld geen honger meer kennen. Naast dat jullie zoveel geleerd hebben is het ook duidelijk te zien dat jullie enorm veel lol hebben gehad.”