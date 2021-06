Wethouder Ben Brands metselt eerste stenen dorpshuis Zeeland

Tijdelijk onderdak voor biblio­theek Zeeland

1 april ZEELAND - De bibliotheek Zeeland heeft tijdelijk onderdak gevonden in gemeenschapshuis De Garf. De bieb moest uit het parochiehuis omdat dat deel gaat uitmaken van het nieuwe dorpshuis van Zeeland. Burgemeester Marnix Bakermans opende de tijdelijke vestiging door symbolisch het eerste boek op die plek uit te lenen. Dat was: ‘Duizend dingen over Nederland’ van Charlotte Dematons en Jesse Goossens.