Wethouder Bernheze nog niet betrokken bij onderzoek naar integriteit Heijmans

Zaalvoet­bal­teams klagen over vieze sporthal Udens College, mogelijk vertrek ZVU

15 januari UDEN - De nieuwe sporthal van het Udens College is zo stoffig, vies en zanderig dat Zaalvoetbal Vereniging Uden (ZVU) overweegt om na één seizoen de zaal alweer te verlaten. Het bestuur heeft de wedstrijdteams gevraagd om deze maand hun voorkeur uit te spreken: in Uden blijven of terugkeren naar de sporthal in Nistelrode.