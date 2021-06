Wethouder bij opening regenboogzebrapad: Wil jij ook nog wat zeggen? Ferre: ‘Ja! Iedereen mag zijn wie hij is!’

Zwaar verwaar­loosd graf van kunstschil­der Paul Rink in ere hersteld

17 juni VEGHEL/EDAM - In het bijzijn van Veghelaar Erik van den Tillaart is vorige week in Edam de opgeknapte deksteen op het graf van kunstschilder Paul Rink teruggeplaatst. Bij zijn zoektocht naar informatie over de in Veghel geboren kunstschilder stuitte hij vorig jaar op het zwaar verwaarloosde graf.