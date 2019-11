Wethouder Brands van gemeente Landerd tijdje uit roulatie

Geen extra inzet Uden op vuurwerk­over­last; wel kliklijn en controles

13:38 UDEN - Het vuurwerk knalt in Uden nu af en toe al flink maar de speciale kliklijn om dat te melden gaat pas 18 december van start. Volgens burgemeester Henk Hellegers is het te duur om de vuurwerklijn nu al open te gooien. ,,Maar als dat nodig is, kan iedereen natuurlijk gewoon de politie of gemeente bellen", zegt hij.