Wethouder Ingrid Verkuijlen laat raadszetel schieten ondanks voorkeurstemmen

,,Ik denk dat ik in de gemeenteraad onvoldoende tot mijn recht kom”, schrijft Verkuijlen. ,,Als voormalig wethouder heb je een ander rol en daar voel ik me niet senang bij.” Verkuijlen had graag verder willen gaan als wethouder, maar in de coalitie was geen plek voor Gewoon Uden. ”Mijn ambitie was om wethouder te blijven in de nieuwe gemeente. Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt en altijd gezegd, ook in aanloop naar de verkiezingen. Na de verkiezingen was duidelijk dat er voor onze partij, en dus ook voor mij, geen plek in de coalitie zou zijn.”



Verkuijlens partij, Gewoon Uden, kreeg twee zetels. De nummer drie op de lijst, Leon Deijnen, heeft gepasseerd, en dus gaat de raadszetel naar de nummer 4 op de kieslijst: Mirelle Klijs. Verkuijlen was in Uden als wethouder onder andere verantwoordelijk voor sport en cultuur. Wat ze na 1 januari gaat doen is nog niet bekend. Wel zegt ze zich in het te willen blijven zetten voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties in het Udense.